Графа: Като малък ми викаха Владо Бухтата

Спукана гума спря Верстапен за сензационна победа в Бразилия от бокса

Макс Верстапен бе на косъм от сензационна победа в Бразилия.

Спукана гума в началото на състезанието спря световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен от сензационна победа в Бразилия. Пилотът на "Ред Бул" стартира от пита, защото бяха сменени куп неща по болида му, включително и двигателя, а накрая завърши на подиума - трети, с едно спиране повече за смяна на гуми. Ако това липсваше, той щеше да спечели.

Ландо Норис с "Макларън" постигна убедителна победа, като след него завърши Андреа Кими Антонели с "Мерцедес".

Черен ден имаше "Ферари". Първо заради глупост на Оскар Пиастри, който прати Антонели в болида на Шарл Льоклер и монегаскът не успя да продължи. След това и Луис Хамилтън се удари във Франко Колапитно, като повреди пода на болида и бе принуден също да спре.

Така три състезания и един спринт преди края на сезона Ландо Норис води с 24 точки пред съотборника си Пиастри. Верстапен е на 49 пункта от лидера.

