Алекс Николов с 20 точки за победа над "Верона" и лидерска позиция за "Лубе"

Асът на националния тим по волейбол Алекс Николов продължи със страхотните си изяви в италианския елит.

Световният вицешампион от Филипините 2025 допринесе с 20 точки (1 ас, 2 блок) за домакинския успех на "Лубе" над "Верона" с 3:0 (25:20, 26:24, 26:24) в изтеглен мач от 6-и кръг.

С него тимът на Алекс свали от върха във временното класиране именно днешния си противник и зае мястото му.

"Лубе" има 13 точки (4 победи, 1 загуба).

"Верона" остана втори с 12 точки (4 победи, 1 загуба).

С 20-те точки Николов вече има 116 за 5 мача.

Преди двубоя с "Верона" той получи наградата си да №1 през октомври.