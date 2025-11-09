Александра Фейгин остана втора на турнира в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александра Фейгин спечели сребърен медал при жените на международния турнир по фигурно пързаляне за купа "Денкова-Стависки", който завърши в Зимния дворец в столицата.

Най-добрата ни състезателка, която беше лидерка след кратката програма, допусна грешки във волната и получи оценка от 101,67 т. Титлата спечели испанката Ариадна Гупта Еспада със 162,52, а трета се нареди Елена Агостинели (Ит) със 151,83 точки.

Кристина Григорова, която беше втора след кратката програма, не успя да изпълни всички скокове във волната и получи едва 18-а оценка от 77,90. Тя остана 14-а в крайното класиране.

Така България завършва с две отличия и три четвърти места при мъжете, жените, юношите и девойките, след като по-рано днес Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките.

При мъжете шампион стана Тамир Куперман (Изр). От българите с най-предно класиране е Александър Златков - четвърти, Филип Каймакчиев зае седма позиция, а Лари Луполоувър се нареди осми.