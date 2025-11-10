ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Стоичков пее в "най-българския" такт на кон...

Десподов с 58 минути при загуба на ПАОК в Атина

Кирил Десподов

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов започна като титуляр за ПАОК при загубата от "Панатинайкос" с 1:2 като гост в дербито на 10-ия кръг на гръцкия елит.

Милош Пантович (20) и Тин Йедвай (31) вкараха за домакините през първата част.

В 58-а минута Десподов бе заменен от Тайсон и само три минути по-късно той направи асистенция за попадение на Янис Константелиас.

Поражението остави ПАОК на второто място с 23 точки. "Панатинайкос" е на 6-ото място с 15 точки. Лидер е "Олимпиакос" с 25 точки.

Кирил Десподов

