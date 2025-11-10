Българската общност в Женева ще дере гърла за "Нефтохимик" срещу "Шеноа"

„
Българската общност в Женева и региона ще дере гърла за волейболистите от "Нефтохимик" в първия мач на бургазлии за "Чалъндж къп" срещу местния "Шеноа". Нашенците са поканени и организирани от посолството ни в Швейцария.
Двубоят е в сряда от 21 часа българско време. Групата на "Нефтохимик" потегля в 3 часа посред нощ във вторник с клубния автобус от Бургас до Истанбул, а оттам с полет по обяд до Женева.
Вечерта наставникът Франческо Кадеду, който като асистент на Джанлоренцо Бленджини стана световен вицешампион с България ще проведе официална тренировка в часа на мача. С отбора заминава и невъзстановеният от контузия Ади Османович.
В последния момент ще стане ясно дали босненският диагонал на "Нефтохимик" ще може да играе срещу тима на "Шеноа", който разчита на петима чужденци, между които аржентинци, бразилец.
Реваншът е на 19 ноември от 19,30 часа в бургаската зала "Бойчо Брънзов".
"Нефтохимик" върви без грешка в Супер Волей. Бургазлии са лидери с 3 победи от 3 мача , два като гости на шампиона "Левски" и срещу негостоприемния "Пирин" в Разлог.