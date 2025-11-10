Григор Димитров и Ейса се събраха край водопад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров и приятелката му отново се събраха.

Двамата доста време бяха далеч един от друг, защото най-добрият български тенисист в историята завърши сезона в Европа, а мексиканската актриса и модел имаше рекламни ангажименти в САЩ.

В социалните мрежи се появиха снимки на Григор и Ейса, които са на едно от най-препоръчваните за туризъм места. 25-метровият водопад Оропендола в Коста Рика, който се намира в екзотична местност, където туристите се наслаждават на преходи през висящи мостове и басейни с вода с различна температура за спа процедури.