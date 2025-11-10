"Волфсбург" уволни треньора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Волфсбург" уволни старши треньора Пол Симонис след слабия старт на сезона на отбора. "Вълците" паднаха 1:2 от "Вердер" в мач от Бундеслигата в петък, което беше трето поредно поражение, включително и изхврлянето от втородивизионния "Холщайн Кил" за купата на Германия.

"Волфсбург" загуби седем от последните си осем мача, докато отборът е спечелил само два от 10 двубоя от първенството този сезон.

В изявление клубът заяви, че помощник-треньорите Петер ван дер Веен, Тристан Бергхюс и Мартин Дарневил също напускат заедно с 40-годишния Симонис, който беше назначен през юни, след като изведе "Го Ахед Игълс" до спечелването на купата на Нидерландия.

Даниел Бауер, треньорът на състава до 19 години, ще поеме първият тим отново "до второ нареждане". Той беше начело за последните два кръга миналия сезон, след като Ралф Хазенхютъл беше уволнен след серия от осем мача без победа.

Следващата среща на "Волфсбург" е срещу "Байер Леверкузен" у дома на 22 ноември след паузата за националните отбори.