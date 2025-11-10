Национал на Франция със счупена челюст

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Тотнъм" Рандал Коло Муани отпада от състава на Франция за квалификациите за световното първенство този месец, след като получи контузия на челюстта при равенството 2:2 с "Манчестър Юнайтед" в събота, съобщиха от френската федерация.

Коло Муани беше заменен на полувремето и докато мениджърът на "шпорите" Томас Франк първоначално заяви, че контузията не е "нищо сериозно" то прегледите са показали, че 26-годишният футболист е с фрактура на челюстта. Нападателят пострада при сблъсък с Хари Магуайър.

Крилото на "Ланс" Флориан Товен е повикан като негов заместник.

Франция, която ще е и без контузените нападатели на "Пари Сен Жермен" Дезире Дуе и Усман Дембеле, оглавява група "Д" с 10 точки от четири мача и е домакин на Украйна на "Парк де Пренс" в четвъртък, преди да гостува на Азербайджан три дни по-късно.

"Петлите" могат да си осигурят място на Мондиала догодина в Северна Америка с победа над Украйна.