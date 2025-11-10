Левандовски изпревари Неймар по голове в "Барселона"

Нападателят на "Барселона" Роберт Левандовски отбеляза хеттрик при победата с 4:2 над "Селта" във Виго в мач от 12-ия кръг на Ла Лига, благодарение на което се изкачи до 13-то място в списъка с най-добрите реализатори на клуба за всички времена.

Головете на полския национал след двубоя станаха 108. Той изпревари бразилската звезда Неймар (105) и се изравни с настоящия треньор на ПСЖ Луис Енрике като най-резултатен реализатор на клуба. Аржентинският ас Лионел Меси води в класацията с 672 гола, докато Сесар Родригес е втори с 226.

37-годишният Левандовски играе за "Барса" от лятото на 2022 г. През този сезон нападателят е изиграл 12 мача във всички състезания, в които е отбелязал седем гола.