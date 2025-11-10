Конате ще напусне "Ливърпул" със свободен трансфер

Защитникът на "Ливърпул" Ибрахима Конате реши да не подновява договора си с клуба, който изтича през лятото на 2026 г. Според изданието AS, френският защитник възнамерява да напусне "червените" със свободен трансфер в края на настоящия сезон.

Английският защитник Трент Александър-Арнолд преди това направи същото - не поднови договора си с "Ливърпул", който изтичаше през лятото на 2025 г., и премина в "Реал". Шефовете на клуба от "анфилд" вече са се отказали от надеждата да подпишат нов договор с французина.

Конате играе за "Ливърпул" от лятото на 2021 г. Французинът преди това бе в "РБ Лайпциг". Според съобщения в медиите, именно "Реал" проявява интерес към 26-годишния централен защитник.