Английски национал не иска да мърда от "Арсенал"

Крилото на "Арсенал" Букайо Сака е близо до подписването на нов дългосрочен договор с клуба, валиден до 2030 година.

Според журналистът Николо Шира, страните са достигнали финалния етап на преговорите. Новото споразумение включва значително увеличение на заплатата на английския национал, но финансови подробности все още не се разкриват.

Настоящият договор на 24-годишния играч е до лятото на 2027 г. През този сезон Сака има 14 участия във всички състезания, отбелязвайки шест гола.

Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.