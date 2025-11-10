Двама юноши от чужбина отпаднаха от националния на България заради контузии

Стефан Смъркалев и Валери Владимиров отпаднаха от групата на националния отбор за юноши до 19 години за предстоящите три европейски квалификации през месец ноември, обяви БФС.

Смъркалев от "Вердер" и Владимиров от "Милан" няма да играят за селекцията на Атанас Рибарски заради здравословни проблеми.

България е в Група 2 на квалификациите за европейското първенство, което ще бъде проведено в Уелс през юни и юли следващата година. "Лъвчетата" ще се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14 часа и срещу Фарьорските острови на 18 ноември от 18,30 часа.

Състав на България U19:

Вратари: Пламен Пенев ("Лече"), Атанас Кехайов ("Каляри");

Защитници: Алекс Тунчев (ЦСКА), Мартин Георгиев ("Ботев", Пд), Мартин Димитров ("Сампдория"), Михаил Полендаков ("Шефийлд Юнайтед"), Наско Янев ("Лудогорец"), Симеон Цанев ("Падерборн"), Теодор Райков ("Локомотив", Горна Оряховица);

Халфове: Абдула Кичуков (ЦСКА), Георги Пенев ("Лудогорец"), Калоян Божков ("Динамо", Загреб), Кристиян Ирмиев ("Кьолн"), Марто Бойчев (ЦСКА 1948);

Нападатели: Васил Каймаканов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш ("Бенфика"), Севи Идриз ("Локомотив", Пловдив), Стивън Стоянчов ("Етър", ВТ), Филип Гигов ("Лудогорец") и Юлиан Гилов (ЦСКА).