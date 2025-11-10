Основен нападател на Грузия аут за мача с България

Селекционерът на грузинския национален отбор Вили Саньол призна, че шансовете на отбора му да се дoбере до второто място в група "Е" на световните квалификации не са никак оптимистични, затова предпочита да се фокусира върху други цели.

Грузинците са на 3-о място в групата с три точки, като им предстои домакинство на Испания и гостуване на България на 18 ноември, с което завършват и мачовете в потока.

От групата за двете световни квалификации отпaдат контузените Отар Какабадзе и Жорж Микаутадзе от френския "Лион". Една то звездите на Грузия Микаутадзе вкара третия гол за Грузия при успеха на грузинците над България с 3:0 на 7 септември тази година. Също така липсват по треньорско решение Иракли Азаров, Саба Хвадагиани, Гурам Гьорбелидзе, Саба Лобжанидзе и защитника на ЦСКА 1948 (Сф) Лаша Двали.

Новите имена в състава са две - централният защитник на "Жилина" (Словaкия) Александър Нариманидзе и крилото Юри Табатадзе от "Кадис" (Испания). Завръща се след повече от година и половина опитният нападател Георги Квилитая, който в момента носи екипа на "Арис" (Лимасол). 32-годишният таран е бивш съотборник с Георги Костадинов от времето в АПОЕЛ (Никозия).