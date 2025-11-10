ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мениджърът на "Наполи": Не искам да тренирам мъртъв отбор

Антонио Конте

След контузията на белгийската звезда Кевин Де Бройне преди две седмици, "Наполи" е в упадък. В неделя италианският шампион падна с 2:0 от "Болоня" като гост - петата им загуба за сезона. Мениджърът Антонио Конте бе напълно съкрушен и изключително суров към играчите си след срещата. 

В последните си четири мача футболистите на "Наполи" успяха да отбележат само веднъж. 

"Не мога да не се притеснявам много за настоящата ситуация", каза Конте. "Пет загуби са просто твърде много в момента, особено за отбор, който би трябвало да се бори за титлата."

Тимът от Неапол все още е четвърти, на две точки зад лидерите "Интер" и "Рома", но представянето му през последните няколко седмици напомня на Конте за два сезона назад, когато "Наполи" завърши едва десети годината след спечелването на титлата. "Никога не бива да забравяме това, но имам впечатлението, че клубът не си е взел поука."

„Не искам да тренирам мъртъв отбор, нека бъда ясен", продължи строгият Конте. "В момента всички играчи са фокусирани върху себе си и не играем като отбор. Можем ли да променим това? Не знам. Виждам проблема от четири месеца, но нищо не се променя. Да се ​​​​вмъкнеш в главите на играчите не е лесно. Това също означава, че не си върша работата както трябва."

Антонио Конте
