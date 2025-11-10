Защитниците Антон Недялков и Петко Христов аут от националния, контузени са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 - срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември), пише в официалния сат на БФС.

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор "Лудогорец" в последните седмици.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския "Вейле" Стефан Велков.