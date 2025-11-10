ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец ще води и националките на България

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21684345 www.24chasa.bg

Защитниците Антон Недялков и Петко Христов аут от националния, контузени са

908
Хвича Кварацхелия е фаулиран от Антон Недялков. Снимка: Startphoto.bg

Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 - срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември), пише в официалния сат на БФС.

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор "Лудогорец" в последните седмици.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския "Вейле" Стефан Велков.

Хвича Кварацхелия е фаулиран от Антон Недялков.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)