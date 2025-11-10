Новият селекционер извика Везенков, върна Бост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият старши треньор на националния отбор на България по баскетбол за мъже Любомир Минчев определи група от 24 състезатели, от които ще избере състава за предквалификациите за Евробаскет 2029.

България е в група "В" заедно с отборите на Норвегия и Армения.

В тима се пауза от няколко години отново е повикан плеймейкърът Дий Бост, който бе в основата за последното класиране на България за голям форум - европейското първенство през 2022 година. Това бе и неговото последно участие с националната фланелка. В момента 36-годишният Бост играе за бразилския Фламенго. Другият натурализиран американец в селекцията на Минчев е титулярният плеймейкър на сръбския Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Сред повиканите в националния отбор е и звездата на Олимпиакос Александър Везенков.

Ето и всички играчи, извикани от Любомир Минчев:

1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда

2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

3. Деян Карамфилов - Рилски спортист

4. Константин Тошков - Балкан

5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

6. Мартин Русев - Спартак Плевен

7. Георги Герганов - Ботев Враца

8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

10. Илиян Пищиков - Балкан

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

13. Иван Алипиев - Местре (Италия)

14. Георги Боянов - Черно море Тича

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Николай Стоянов - Черно море Тича

17. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Димитър Димитров - Балкан

20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича

Окончателният състав на представителния ни тим ще бъде обявен на 19 ноември.

При завръщането си в мъжкия национален отбор на България Любомир Минчев ще работи заедно с Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев, които ще бъдат негови помощници. Физиотерапевт е Явор Касабов, Емануил Кетенлиев е кондиционен треньор, лекар е Юлий Белев, а мениджър е Тодор Колев.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 часа в "Арена Ботевград". Следващият мач на националите е на 27 февруари следващата година като гост на Норвегия.

Европейското първенство през 2029 година ще се проведе в Естония, Гърция, Испания и Словения.