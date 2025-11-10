Лео Меси се завърна на "Камп Ноу"

Легендата на "Барселона" Лионел Меси посети инкогнито реконструирания стадион "Камп Ноу". Настоящият играч на "Интер Маями" призна за това с пост в социалната мрежа.

В него той изразява и желанието си да се върне един ден.

"Вчера вечерта се върнах на място, което ми липсва ужасно. Едно място, на което бях невероятно щастлив, където ме накарахте да се чувствам като най-щастливият човек у дома", написа аржентинецът, като към текста има и пет негови снимки, както и видео клип.

"Надявам се, че един ден ще мога да се върна и не само за да си взема сбогом като играч, което не съм успял да го направи", добави 39-годишният нападател.