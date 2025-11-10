ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 12-ия кръг в Примера дивисион и класи...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21686080 www.24chasa.bg

Лео Меси се завърна на "Камп Ноу"

1792

Легендата на "Барселона" Лионел Меси посети инкогнито реконструирания стадион "Камп Ноу". Настоящият играч на "Интер Маями" призна за това с пост в социалната мрежа.

 В него той изразява и желанието си да се върне един ден.

"Вчера вечерта се върнах на място, което ми липсва ужасно. Едно място, на което бях невероятно щастлив, където ме накарахте да се чувствам като най-щастливият човек у дома", написа аржентинецът, като към текста има и пет негови снимки, както и видео клип.

"Надявам се, че един ден ще мога да се върна и не само за да си взема сбогом като играч, което не съм успял да го направи", добави 39-годишният нападател.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)