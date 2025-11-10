ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 12-ия кръг в Примера дивисион и класи...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21686116 www.24chasa.bg

Хамилтън: Първият ми сезон с "Ферари" е ужасен

1204
СНИМКА: РОЙТЕРС

Люис Хамилтън описа първия си сезон във Формула 1 с "Ферари" като кошмарен, след като отпадна в Гран при на Бразилия. Британецът не завърши второ състезание за годината, но това се случи след много проблеми в квалификацията и спринтовата надпревара в Сао Пауло.

Хамилтън стартира 13-и и се допря с болида на Карлос Сайнс в първия завой, след което катастрофира с автомобила на Франко Колапинто на правата. Двата инцидента доведоха до повреда и петсекундно наказание, а в 39-ата обиколка британецът окончателно отпадна.

"Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново", заяви Хамилтън за Sky Sports F1.

"Резултатите са кошмарни и имаме много върхове и падения. Това е голямо предизвикателство. Ще се наспя, ще започна отново тренировки и ще продължа да работя. Исках да спечеля точки още през този уикенд, но не успях. Надявам се да се завърна по-силен за следващото състезание", каза още той.

"Жалко за този уикенд, защото наистина обичам Бразилия. Всеки един човек в този отбор дава всичко от себе си седмица след седмица, а накрая завършваме без точки. Наистина сме разочаровани от това. Аз чувствам, че съм разочаровал хората в отбора", завърши британецът.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)