Джокович спира с тениса след олимпиадата в САЩ

Новак Джокович ликува след последната точка. Снимка: instagram.com/hellenicchampionship/

Сръбската тенис легенда Новак Джокович отново коментира кога обмисля да сложи край на спортната си кариера.

"През целия си живот и кариера винаги съм имал план за няколко години напред - какво искам и как да го постигна. След като постигнах абсолютно всяка възможна цел, споменах олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис, защото исках да играя още много години. Ако можех да завърша на Олимпийските игри под сръбския флаг, това би било чудесно", каза той пред "Punto de Break".

"Ще мога ли да го направя? Не знам. Има неща, които не мога да контролирам. Опитвам се да остана възможно най-здрав, както психически, така и физически, и да поддържам тази състезателна енергия", добави Джокович.

В събота сърбинът спечели 101-а титла в кариерата си на турнир в Атина. 38-годишният Джокович победи Лоренцо Музети на финала, но след това обяви, че ще пропусне финалите на АТП заради контузия.

Новак Джокович ликува след последната точка. Снимка: instagram.com/hellenicchampionship/

