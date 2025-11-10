ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Aнтоанета Костадинова 19-a с света на 10 метра пистолет

Aнтоанета Костадинова 19-a с света на 10 метра пистолет

Антоанета Костадинова Снимка: Велислав Николов

Aнтоанета Костадинова зае 19-о място в дисциплината 10 метра пистолет за жени на световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 записа резултат 576 точки в квалификациите и не успя да намери място сред най-добрите осем във финала.

Другите две български представителки в дициплината - Мирослава Минчева и Адиел Илиева, завършиха съответно на 49-о място с 569 точки и 71-о с 565 точки.

В отборното класиране на 10 метра пистолет за жени трите българки останаха на осма позиция със сбор от 1710 точки.

