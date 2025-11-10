Бившият национален селекционер Росен Барчовски пое "Шумен"

Росен Барчовски е новият старши треньор на мъжкия отбор на "Шумен", съобщиха от клуба от Националната баскетболна лига на официалната си страница.

Договорът на 65-годишния специалист, който за последно бе начело на националния отбор на България, е за две години, до лято на 2027-ма.

"От днес мъжкият представителен отбор на Баскетболен клуб "Шумен" има нов старши треньор - Росен Барчовски. "Шумен" и Барчовски подписаха договор, според който специалистът ще води отбора до края на сезон 2026/27. Той ще замени Драган Костич, който водеше Шумен първите пет кръга в Националната баскетболна лига този сезон. В днешната среща от шестия кръг между "Академик Бултекс 99" и "Шумен" на треньорския пост на тима временно ще бъде Янко Янков, докато Росен Барчовски бъде въведен в работата на отбора", заявиха от клуба.