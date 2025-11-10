От Втора лига до Висшата - Игор Тиаго не спира да вкарва

Бившият ас на "Лудогорец" Игор Тиаго се превърна в лидер на атаката на "Брентфорд" и един от водещите реализатори във Висшата лига.

Тиаго успя да замени напусналите през изминалите сезони Айвън Тони, Браян Мбемо и Йоан Виса, които бяха звездите в атакуващ план за "пчеличките".

През този сезон само нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд е вкарал повече голове в английския елит (14) от бразилеца, който вече има 8.

Това стана, след като Тиаго вкара два пъти за победата на "Брентфорд" над "Нюкасъл" през изминалата неделя.

В мача Харви Барнс откри резултата за "свраките", но Кевин Шаде изравни за домакините.

След това Тиаго реализира дузпа, за да изведе отбора си напред в резултата, а в края на мача оформи крайното 3:1.

Головете на Тиаго пратиха "пчеличките" на 12-о място във временното класиране.

От началото на сезона отбора има 5 победи от 11 мача.

24-годишният нападател все още е без повиквателна за националния на Бразилия, а формата на Тиаго със сигурност не остава незабелязана от селекционера Крало Анчелоти.

"Доста добре се представя, нали? Неговата увереност и самочувствие нарастват и този сезон той е просто сензационен", заяви мениджърът на "Брентфорд" Кийт Андрюс.

Тиаго е имал покана да играе за отбора на Бразилия до 23 години, но я е отказал, за да запази възможността да избере националния си отбор в бъдеще, а той има и български паспорт.

"Винаги съм мечтал да играя за Бразилия", сподели Тиаго пред Daily Mail и добави: "Винаги се моля на Бог, когато дойде моментът да бъда извикан, да не е просто за един мач. Искам да остана там".

Конкуренцията в атаката на Селесао обаче е сериозна - с играчи като Винисиус, Рафиня, Уилиан Естевао, Жоао Педро, Рафиня, Ричарлисон и Матеус Куня.

Но с 9 гола във всички турнири през сезона - повече от всеки от тях - Тиаго определено трябва да е в радара на италианския селекционер на Бразилия.

Пътят на Тиаго до най-комерсиалното футболно първенство на планетата никак не е лесен.

Баща му е починал, когато е бил едва на 13 години, а младият Игор е работил като зидар и в супермаркет.

Започнал във "Вере ФК", малък регионален отбор в южна Бразилия.

След това преминава в "Крузейро" и впоследствие през сезон 2021/22 пристига в "Лудогорец".

За дублиращия отбор на разградчани Тиаго записва 4 мача, в които вкарва 3 гола, а през същия сезон изиграва 2 мача в елита на България и се разписва веднъж.

През следващия сезон със зелената фланелка Тиаго спечели требъл: вдигна купата и суперкупата на България и стана шампион на страната.

Тогава той вкара 19 гола във всички турнири.

Година по-късно беше привлечен от белгийския "Брюж" за рекордна за България трансферна сума (малко под 8 милиона евро), а "Лудогорец" запази процент от правата на футболиста.

В "Брюж" беше избран за "Млад играч на сезона" в Лигата на конференциите, след като реализира 7 гола за отбора и стигна до полуфиналите на турнира.

В белгийското първенство бразилецът вкара 16 попадения и стана шампион на страната.

Брентфорд" го привлече за 30 милиона паунда от "Брюж" през юли 2024 година, за да замени Айвън Тони.

Тиаго обаче изкара първия си сезон в Англия контузен и завърши без нито един гол в 8 мача.

Въпреки отсъствието му Мбемо и Виса вкараха общо 40 гола, но напускането им през лятото - съответно в посока "Манчестър Юнайтед" и "Нюкасъл", породи сериозни опасения за атаката на "пчеличките".

Тиаго обаче изглежда все по-решен да навакса пропуснатото време.

В момента Тиаго е здрав и е в страхотна форма, а с наближаващото Световно първенство през 2026 година повиквателна за националния отбор на Бразилия изглежда все по-реална.