След огромния пожар врани дупчат временния покрив ...

Дидие Дешан е получил оферта от саудитски клуб

Дидие Дешан СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан потвърди, че е провел разговори с представители на саудитски клуб за евентуално партньорство, след като договорът му с националния отбор изтече.

Специалистът обаче отрече слуховете за евентуално завръщане в "Ювентус" или назначение в бразилския национален отбор.

„Може би съм имал някои контакти, не конкретно с тях Бразилия. Няма да назовавам имена, но те знаят моята ситуация", цитира думите на Дешан Goal.

Дешан също така подчерта, че решението му да напусне поста си на старши треньор на Франция след световното първенство през 2026 г. е окончателно, независимо от резултатите на отбора в турнира.

Той е начело на френския национален отбор от лятото на 2012 г. Под негово ръководство отборът спечели световната купа през 2018 година.

Дидие Дешан СНИМКА: РОЙТЕРС

