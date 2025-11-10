ЦСКА би "Левски" и по национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като удари "Левски" във вечното дерби, ЦСКА го би и по брой национали, които са ангажирани с различни отбори в паузата.

11 футболисти от първия и втория отбор на "червените" бяха повикани в различни национални гарнитури за ноемврийския международен прозорец на ФИФА.

Петко Панайотов и Теодор Иванов са част от младежкия национален отбор на България, на който му предстои важно гостуване на Шотландия на 18 ноември от европейските квалификации.

Васил Каймаканов, Абдула Кичуков, Юлиан Гилов и Алекс Тунчев попаднаха сред избраниците на треньорския щаб на България до 19 г. за мачовете от квалификационната група за европейско първенство срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови в периода 12-18 ноември.

Йоанис Питас отново е в списъка на Кипър, на чийто тим му предстои домакинство на Австрия от световните квалификации на 15 ноември и приятелски двубой срещу Естония в Лимасол на 18 ноември.

Лумбард Делова ще защитава цветовете на Косово срещу Словения като гост на 15 ноември и срещу Швейцария като домакин на 18 ноември от пресявките за мондиала, а Фьодор Лапоухов ще пази вратата на Беларус в двубоите срещу Дания като гост (15 ноември) и срещу Гърция като домакин (18 ноември).

Кевин Додай получи повиквателна за младежкия национален отбор на Албания за контролите срещу Молдова на 13 ноември като гост и срещу Украйна на 17 ноември като домакин.

Сейни Санянг пък ще играе за родната си Гамбия на 18 ноември в контролен мач срещу Кувейт в Кайро.

Петима футболисти на „Левски" пък получиха повиквателни за срещите на националните отбори в средата на месец ноември 2025 г.

Защитникът Кристиан Димитров и нападателят Марин Петков са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Световно първенство с Турция на 15 ноември в Бурса и с Грузия на 18 ноември в София. Нападателят Радослав Кирилов също получи повиквателна за тези срещи, но заради травма отпадна от групата на „трикольорите".

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационната среща за Европейско първенство срещу Шотландия на 18 ноември в Мъдъруел.

Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за приятелския двубой срещу Латвия на 13 ноември в Скопие и световната квалификация срещу Уелс на 18 ноември в Кардиф.