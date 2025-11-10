ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21687564 www.24chasa.bg

Гуру: “Милан” е близо до Левандовски

1348
Левандовски бележи поредния си гол за "Барса". СНИМКА: РОЙТЕРС

Трансферният гуру Фабрицио Романо разкри, че “Милан” е много близо до привличането на Роберт Левандовски. Полякът е част от “Барселона”, но договорът му изтича в края на сезона. Нападателят обаче отказва да го поднови. А “Милан” се опитва да го вземе още през януари, защото изпитва сериозни трудности в нападение.

Според Романо обаче тренсфер по оста Испания - Италия през зимата е малко вероятен.

“Милан” може да доведе Левандовски през следващата година. Възрастта му изобщо не е проблем. Виждаме какво прави Модрич именно с екипа на “росонерите”, каза в своя подкаст Романо.

Иначе Левандовски продължава да бележи за “Барса”. Той вкара хеттрик при успеха 4:2 над “Селта”.

Левандовски бележи поредния си гол за "Барса". СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)