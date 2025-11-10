Гуру: “Милан” е близо до Левандовски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трансферният гуру Фабрицио Романо разкри, че “Милан” е много близо до привличането на Роберт Левандовски. Полякът е част от “Барселона”, но договорът му изтича в края на сезона. Нападателят обаче отказва да го поднови. А “Милан” се опитва да го вземе още през януари, защото изпитва сериозни трудности в нападение.

Според Романо обаче тренсфер по оста Испания - Италия през зимата е малко вероятен.

“Милан” може да доведе Левандовски през следващата година. Възрастта му изобщо не е проблем. Виждаме какво прави Модрич именно с екипа на “росонерите”, каза в своя подкаст Романо.

Иначе Левандовски продължава да бележи за “Барса”. Той вкара хеттрик при успеха 4:2 над “Селта”.

