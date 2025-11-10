Пеп със 716 победи от 1000 мача

Мениджърът на “Манчестър Сити” Пеп Гуардиола вече има 716 победи като наставник. В двубой №1000 в кариерата си на треньор неговият тим победи шампиона на Англия “Ливърпул” 3:0.

А статистиците веднаха отчетоха, че успеваемостта на испанеца е внушителна. Пеп е спечелил 71,6% от всичките си срещи като треньор. Средно това е един трофей на всеки 25 мача. Ако не във всички, то в повечето си сезони Пеп Гуардила е надминавал бройката от 50 мача. Кариерата на бившия футболист като наставник започва през 2007 г., като поема втория отбор на “Барселона”. Година по-късно той е начело на представителния тим на каталунците, където изкарва 4 сезона. Следва престой в “Байерн” (М) от 2013 до 2016 г. А оттогава досега е начело на “Сити”.

“Мисля, че моят период във втория отбор на “Барселона” бе основата на много неща. Именно там осъзнах, че мога да се справя, и научих много неща”, каза Пеп.

