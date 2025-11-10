“Локо” (Пд) - първенец сред тимовете от топ 8

Отборът от "Лаута" с най-много точки срещу силните в елита - 14, следва ЦСКА 1948 с 13, чак след това е "Левски"

Последната пауза за националните отбори през тази година дойде в точния момент за клубния футбол у нас - след 15-ия кръг. Или иначе казано, когато редовният сезон е преполовен. И точно сега е най-точният момент за статистика. На всички е ясно, че “Левски” е лидер, въпреки че паднаха в голямото дерби с ЦСКА. “Сините” водят 5 точки пред ЦСКА 1948 и аванс 8 пред третия и четвъртия, съответно “Локо” (Пд) и “Черно море”.

Но ако направим импровизирано класиране между най-добрите у нас - да кажем между тимовете от топ 8, “сините” хич не са първенци. А напротив - изостават от лидера. Който изненадващо или не, е една от приятните изненади през сезона - “Локо” (Пд), който иначе е 3-и в общото подреждане. Оказва се, че тимът от “Лаута” е спечелил най-много точки срещу останалите съперници от т.нар. голяма осмица в момента - 14 точки. Воденият от Душан Косич тим при първото завъртане записа победи над “Левски” (първи в класирането), ЦСКА (5-о място), “Ботев” (Враца), който е 7-и и “Славия”, заемащ осмото място. Пловдивският тим завърши наравно с “Черно море” - 4-и към момента, и “Лудогорец - 5-о място. И загуби единствено от втория в подреждането ЦСКА 1948.

Именно “червените” от Бистрица заемат второто място в това виртуално класиране, изградено само от резултатите на тимовете от топ 8. ЦСКА 1948 събира 13 точки в седемте дуела срещу опонентите от горната половина на таблицата. Отборът на Иван Стоянов падна от лидера “Левски” и “Черно море”. Записа победи над “Лудогорец”, ЦСКА, “Локо” (Пд) и “Славия” и завърши наравно с другата изненада “Ботев” (Враца).

Едва на трето място идва лидерът в генералото класиране “Левски”. Играчите на Хулио Веласкес събират 11 точки от мачовете срещу опонентите от топ 8. Във въпросните срещи “сините” записват 3 победи - над ЦСКА 1948, “Славия” и “Черно море”. Равенствата са 2 - “Лудогорец” и “Ботев” (Враца). 2 са и загубите - ЦСКА и “Локо” (Пд).

Следващият в импровизираното класиране е “Лудогорец” - 10 точки, дошли от 2 успеха, 4 равенства и 1 загуба. Победите са над “Славия” и “Ботев” (Враца). Равенствата са с “Левски”, ЦСКА, “Черно море” и “Локо” (Пд). Единственото поражение е от ЦСКА 1948.

В класирането следват 3 тима с по 7 точки след изиграването на мачовете срещу опонентите между топ 8. Това са “Черно море”, “Славия” и ЦСКА. На дъното, без нито една победа срещу съперник от горната половина на таблицата пък е “Славия”. Най-старият столичен тим има едва 3 равенства срещу силните в елита.