Без контузии в ЦСКА след победата над "Левски"

Представителния тим на ЦСКА ще поднови тренировъчен процес утре (11 ноември), след като футболистите получиха двудневна почивка след победата над Левски (1:0) в последния шампионатен двубой.

До петък (14 ноември) тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато съставът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево. Отборът ще се готви без 7 футболисти, заети с различни национални гарнитури – Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Сейни Санянг и Кевин Додай. Останалите, попаднали в групата за „Вечното дерби", са в добро физическо състояние и ще продължат пълноценно с подготовката си.

Заради международния прозорец на ФИФА през идния уикенд ЦСКА няма официален двубой, а следващата среща на „червените" е на 22 ноември (събота) от 17,00 ч. като домакин на "Ботев" (Пловдив).