Огромно колело като за хамстери става безкрайна ски писта

Австралийско изобретение прави революция в зимните спортове на закрито. Първото съоръжение ще заработи през 2027 г.

Да караш ски целогодишно в огромно колело като за хамстери, което се превръща в безкрайна писта. Това ще е възможно от 2027 г., когато първото подобно съоръжение ще е на разположение на любителите на зимните спортове в Австралия. Изобретателите му са местни ентусиасти, а официалното му название е “Снежен тунел”.

Той е с размери 16 метра ширина, колкото средна ски писта, и 12,4 метра височина. Проектиран като колело за хамстер, тунелът има за цел да революционизира ски карането на закрито.

Изобретателят Скот Кеслър разкрива, че съоръжението ще разполага с въртяща се писта, която позволява на посетителите да се наслаждават на приключения целогодишно, независимо от времето. “Това ще осигури истинско снежно изживяване както за опитни скиори, така и за начинаещи”, твърди той.

Плановете са колелата на снежния тунел да бъдат инсталирани в цяла Австралия, започвайки от големи градове като Мелбърн, Сидни и Бризбейн.

Изпълнителният директор на компанията, която се е заела с начинанието, посочва, че целта е да бъде разпалена страстта към алпийските преживявания.

“Това, което парковете с вълни направиха за сърфа, “Сноутунел” ще направи за зимните спортове. Скалното катерене, скачането с парашут и дори голфът привличат нарастващ интерес от нови демографски групи, желаещи да опитат различни приключения и преживявания, осигурени от най-модерните технологии, в удобна и постоянно висококачествена среда”, разказва Кеслър.

Вътрешната повърхност на колелото ще бъде покрита с

прахообразен, хрупкав сняг, направен от ледена вода

Създателите описват настилката като “рипсена” шарка - препратка към класическата материя - с тесни, перфектно подравнени линии, които помагат на ските да останат прави.

Поради масивната структура на въртящия се тунел десетки потребители ще могат да му се насладят едновременно. Компанията обаче все още не е обявила цените, нито за колко време ще е възможно да бъде ползван. Изграждането на всяко съоръжение обаче ще струва между 13,5 и 17 млн. долара.

Обучението по ски на закрито не е нищо ново, но изискванията за пространство и разходите за една свръхмодерна закрита ски писта са много големи. Едно от най-мащабните съоръжения в процес на изграждане в град Шънджън, Китай, разполага с 441-метрова ски писта, покриваща площ, еквивалентна на 11 футболни игрища. Влекове ще изтеглят посетителите по 83-метровото вертикално изкачване до стартовата линия.

“Как обикновено се карат ски на закрито? Необходими са големи сгради, огромни температурно контролирани помещения и чилъри (охладители с голяма мощност), възможно най-голям наклон и пълномащабни лифтове. Големи парцели земя, обикновено малко по-далеч от ключови градски центрове. Високи капиталови разходи”, изброява Кеслър.

Така дошла идеята за снежния тунел - по-малко съоръжение за ски, построено във въртящ се цилиндър, който предоставя на скиори и сноубордисти безкраен склон.

Снегът е постоянно прясно обработен,

като същевременно изисква много по-малко земя и първоначални разходи. Наоколо ще бъдат изградени търговски площи за продажба на ски екипировка, както и заведения, в които ще се предлагат “емблематични алпийски храни и напитки”.

Всеки от въртящите се тунели ще разполага с екип, който ще контролира ефективната скорост на движение на хората в съоръжението, разкрива Кеслер пред технологичното издание “Ню Атлас”. Темпото за начинаещи ще е съвсем умерено, като те ще могат да се хванат и за специално проектиран апарат, в случай че се почувстват несигурни. Но тунелът може да ускори до 8-9 оборота в минута, което представлява Така изглежда снежният тунел според концепцията на създателите му. СНИМКИ: SNOWTUNNEL

скорост на движение от над 50 км/ч за опитните любители на ските

Кеслър обещава винаги да има покривка от 70-100 мм прясно обработен сняг, върху който да се кара – повече от достатъчно, като се има предвид, че няма камъни или дървета, които да създават проблеми.

Тунелите се разглобяват на части, подобни на лего, което позволява да бъдат доставяни по целия свят. За направата им се използват индустриални минни технологии, адаптирани, за да отговарят на стандартите за безопасност за увеселителни атракциони. Първият създаден прототип е бил широк 10 м.

Ако първото колело с нормални размери през 2027 г. се окаже успешно, подобни въртящи се снежни паркове ще могат да бъдат изградени навсякъде по света, включително в Европа. В момента изобретателите набират ентусиасти, които са готови да тестват тунела.

Любителите на зимните приключения се надяват, че инициативата ще реши ключов проблем за ски индустрията - липсата на сняг на фона на влошаващите се последици от глобалното затопляне.

През последното десетиления заради климатичните промени големи ски курорти в Алпите останаха почти без сняг. Вече на редица места се разчита на машини, известни като снежни оръдия, които пръскат изкуствени ледени кристали. Дори когато има достатъчно естествен сняг, сезоните по света са кратки, обикновено от три до пет месеца в годината. В Австралия ски сезонът продължава от юни до октомври, докато в северното полукълбо е от ноември до март.