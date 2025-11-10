ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите започнаха подготовка с обръчи (Снимки)

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21688136 www.24chasa.bg

Фриц загуби само 3 т. на сервис за сет в първия си мач в Торино

1048
Тейлър Фриц Снимка: Ройтерс

Тейлър Фриц охлади ентусиазма на Лоренцо Музети и публиката в зала “Иналпи” в Торино.

Американецът победи 6:3, 6:4 Лоренцо Музети в първия си мач от предварителната група на финалите на АТП. През втория сет миналогодишният финалист загуби едва три точки при свой сервис, две от които в последния гейм.

Музети влезе в турнира в деня преди началото заради отказа на рекордьора по титли Новак Джокович.

В следващия си мач от група “Джими Конърс” Фриц ще играе със завърналия се начело в световната ранглиста Карлос Алкарас (Исп).

Тейлър Фриц Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)