Фриц загуби само 3 т. на сервис за сет в първия си мач в Торино

Тейлър Фриц охлади ентусиазма на Лоренцо Музети и публиката в зала “Иналпи” в Торино.

Американецът победи 6:3, 6:4 Лоренцо Музети в първия си мач от предварителната група на финалите на АТП. През втория сет миналогодишният финалист загуби едва три точки при свой сервис, две от които в последния гейм.

Музети влезе в турнира в деня преди началото заради отказа на рекордьора по титли Новак Джокович.

В следващия си мач от група “Джими Конърс” Фриц ще играе със завърналия се начело в световната ранглиста Карлос Алкарас (Исп).