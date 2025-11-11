ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mercedes-AMG спира производството на популярни мод...

Двама мъже починаха на финалите в Торино

Торино беше разтърсен във втория ден от годишните финали на тениса, след като двама мъже на 70 и на 78 години починаха само в рамките на часове.

Докато Тейлър Фриц и Лоренцо Музети играеха в група "В", където Карлос Алкарас победи Алекс де Минор в първия ден, 78-годишен мъж се колабира на трибуните. Спешните екипи реагираха незабавно, стабилизирайки го, преди да бъде откаран по спешност в болница "Молинет" в критично състояние. Въпреки усилията им, той не дойде в съзнание, предаде БТА.

Още една медицинска спешна ситуация завърши с трагедия наблизо до залата, в която се играят мачовете. По-рано днес 70-годишен мъж внезапно се е почувствал зле във фен-зоната на площад "Пиаца д'Арми", близо до стадион "Иналпи Арена". Спасители пристигнаха бързо и го транспортираха до болницата все още жив, но опитите за реанимацията му бяха неуспешни.

