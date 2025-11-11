ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Абонданца ще води България и “Фенербахче”

Марчело Абонданца при първия си престой начело на България, който бе от 2011 до 2014-а. СНИМКА: 24 ЧАСА

Италианецът Марчело Абонданца очаквано беше избран за треньор на женския национален отбор на България с 10 от 16-те гласа в управителния съвет на волейболната федерация. Иван Петков получи 5, а Радослав Арсов - 1. Абонданца за втори път ще води дамите след периода 2011 - 2014 г. 55-годишният италианец ще продължи да бъде наставник и на турския гранд “Фенербаче”.

При назначаването на сънародника му Джанлоренцо Бленджини начело на мъжете имаше изрично условия той да работи само с държавния ни тим.

Договорът на Абонданца е за 2 г. плюс 1. Голямата цел пред него е да оформи отбор, който да се класира за олимпийските игри през 2032 г.

Помощник на новия селекционер ще бъде турският треньор на шампионките от “Марица” Ахметджан Ершимек.

