“Ботев” (Пд) без контролен мач в паузата при встъпването на Херо

Велизар Маджаров

1436
Димитър Димитров-Херо. Снимка ВЕЛИЗАР МАДЖАРОВ

“Ботев” (Пловдив) няма да играе контролен мач в паузата на първенството, в която ще стане и смяната на караула на треньорския пост. Димитър Димитров-Херо ще бъде представен официално в понеделник като старшия с помощници Тодор Киселичков, Лъчезар Балтанов и Тихомир Тодоров като наставник  за вратарите. Досега те бяха и в щаба на временния треньор Иван Цветанов - Трите хикса. 

Екипът е ударил на камък при търсенето на съперник за приятелски мач в двете седмици пауза заради официалните срещи на националните ни отбори. От “Ботев” в този период ще липсват младежките национали  Ивайло Видев и Никола Колев и юношеският Мартин Георгиев. Херо е наясно с всички случващо се в “Ботев”  през последния месец,  като информацията му е от кухнята. 66-годишният бургаски специалист и съгражданинът  му асистент Тодор Киселичков дори изгледаха заедно в неделя супердербито от Югоизточната трета лига в Несебър  между едноименния отбор и пловдивския “Марица”, завършил 1:0. 

Като доказан перфекционист Херо отдавна следи под лупа всичко около ЦСКА. Именно срещу възродения тим на “ червените” на Христо Янев ще е дебютът на Димитър Димитров начело на “Ботев” на 22 ноември в столицата в  мач от 16-ия кръг в родния елит. 

