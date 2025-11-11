“Ботев” (Пд) без контролен мач в паузата при встъпването на Херо

“Ботев” (Пловдив) няма да играе контролен мач в паузата на първенството, в която ще стане и смяната на караула на треньорския пост. Димитър Димитров-Херо ще бъде представен официално в понеделник като старшия с помощници Тодор Киселичков, Лъчезар Балтанов и Тихомир Тодоров като наставник за вратарите. Досега те бяха и в щаба на временния треньор Иван Цветанов - Трите хикса.

Екипът е ударил на камък при търсенето на съперник за приятелски мач в двете седмици пауза заради официалните срещи на националните ни отбори. От “Ботев” в този период ще липсват младежките национали Ивайло Видев и Никола Колев и юношеският Мартин Георгиев. Херо е наясно с всички случващо се в “Ботев” през последния месец, като информацията му е от кухнята. 66-годишният бургаски специалист и съгражданинът му асистент Тодор Киселичков дори изгледаха заедно в неделя супердербито от Югоизточната трета лига в Несебър между едноименния отбор и пловдивския “Марица”, завършил 1:0.

Като доказан перфекционист Херо отдавна следи под лупа всичко около ЦСКА. Именно срещу възродения тим на “ червените” на Христо Янев ще е дебютът на Димитър Димитров начело на “Ботев” на 22 ноември в столицата в мач от 16-ия кръг в родния елит.