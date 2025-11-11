12,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1
14,35 ч Колокрос Eurosport 1
15,00 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1
16,05 ч Колокрос Eurosport 1
18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Цървена звезда" MAX sport 2
21,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1
21,30 ч Баскетбол, "Валенсия" - "Реал" MAX sport 2
21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Монако" MAX sport 4
22,00 ч Баскетбол, "Париж" - "Панатинайкос" MAX sport 3
3,00 ч NBA, "Филаделфия" - "Бостън" "Диема спорт" 3
4,30 ч NHL, "Колорадо" - "Анахайм" MAX sport 2