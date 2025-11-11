ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев назначи Мария Ангелиева за посланик в Унгари...

Спорт по телевизията днес

Снимка: instagram.com/nittoatpfinals/

12,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

14,35 ч Колокрос Eurosport 1

15,00 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

16,05 ч Колокрос Eurosport 1

18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Цървена звезда" MAX sport 2

21,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

21,30 ч Баскетбол, "Валенсия" - "Реал" MAX sport 2

21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Монако" MAX sport 4

22,00 ч Баскетбол, "Париж" - "Панатинайкос" MAX sport 3

3,00 ч NBA, "Филаделфия" - "Бостън" "Диема спорт" 3

4,30 ч NHL, "Колорадо" - "Анахайм" MAX sport 2

