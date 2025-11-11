ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киеза отклонил повиквателната за националния на Италия

Федерико Киеза позира с фланелката на "Ливърпул". Снимка: сайт на "Ливърпул"

Нападателят "Ливърпул" Федерико Киеза сам е отклонил повиквателна за националния отбор на Италия, съобщи селекционерът Дженаро Гатузо. Световните шампиони от 2006-а ще срещнат Молдова и Норвегия в двете си последни квалификации от груповата фаза за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Гатузо обясни, че е уважил позицията на Киеза.

"Говоря често с него. Уважаваме решенията на нашите футболисти, защото всеки един от нас има проблеми за разрешаване. Говорим помежду си и намираме разбирателство по всеки въпрос. Нямам какво повече да кажа", заяви селекционерът на "адзурите".

Киеза игра за последно за Италия на европейското първенство през 2024-а. 28-годишният нападател има два гола и три асистенции в 12 мача на "Ливърпул" през новия сезон, като влиза най-вече резерва.

Норвегия води в Група I с 18 точки и три повече от отбора на Италия, който почти със сигурност ще пропусне директна квота за световните финали и ще играе плейофи.

