Американци купуват "Атлетико" (Мадрид)

"Атлетико" (Мадрид) е на път да премине под американско управление. Apollo Sports Capital, компания за управление на активи, инвестиции и ценни книжа, ще стане мажоритарен акционер в началото на следващата година, обявиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити.

Изпълнителният директор Мигел Анхел Хил и президентът Енрике Сересо ще останат на постовете си, за да гарантират "продължителност на посоката на развитие, визията и лидерството в клуба", заявиха пък двете страни по сделката в съвместно изявление.

"Инвестицията на ASC ще засили позицията на клуба в йерархияна на световния футболен елит и ще подкрепи амбицията му за дългосрочен успех в света и привличане на милиони привърженици по целия свят", казват още от "Атлетико и "Аполо Спортс Кепитал". "Като дългосрочни инвеститори, АSC и съществуващите в момента акционери ще си партнират с оперативното ръководство на клуба, за да подобрят финансовата стабилност, спортната конкурентноспособност и влиянието на клуба в спортната общественост", очертават още от целите новите партньори.

Apollo Sports Capital също така инвестира в два тенис турнира – "Мадрид Оупън" и "Маями Оупън".

"Атлети" е воден от треньора Диего Симеоне от 2011 г. насам и е 11-кратен шампион на Испания, за последно през 2021-а.