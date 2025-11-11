Манчини поема към Катар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Роберто Манчини се е съгласил да поеме катарския клуб "Ал Сад", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Договорът ще включва клауза, позволяваща на специалиста да напусне отбора през лятото на 2026 г. Това условие е било важно за Манчини и страните са постигнали споразумение.

Очаква се италианецът да подпише договора, след като всички документи бъдат финализирани. Последната работа на 59-годишния треньор бе в националния отбор на Саудитска Арабия.

Манчини е бил треньор на "Лацио", "Интер", "Манчестър Сити", "Галатасарай" и "Зенит". Той спечели европейското първенство през 2020 г. с италианския национален отбор.