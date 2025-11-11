ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Неймар беснее срещу съдия, треньор и съотборници при загуба на "Сантос" от "Фламенго"

Звездата на "Сантос" Неймар и скръстил недоволно ръце по време на мача с "Фламенго". Снимка: Ройтерс

Залязващата бразилска звезда Немар отново привлече вниманието върху себе си. Бившият нападател на "Барселона" и "Пари Сен Жермен" за първи път от много време насам излезе титуляр при заубата на "Сантос" с 2:3 от "Фламенго" като гост в мач от първенството на Бразилия. 

33-годишният нападател започна като титуляр за първи път от два месеца, получи жълт картон за спор със съдията в 36-ата минута, а след това го критикува и по време на интервю на полувремето. В 85-ата минута Неймар влезе в спор с треньора си по време на смяната си. Играчът отказа да догледа мача от резервната скамейка и отиде в съблекалнята.

В едни момент от мача Неймар влетя в собственото си наказателно поле и сам изпълни вратарски удар, подавайки топката на близкия защитник. Звездният нападател се опитваше по този начин да насърчи съотборниците си да играят с къси подавания и така да изнасят топката от собствената си половина. Няколко секунди по-късно обаче съотборник на Неймар напарви точно обратното - отправи силен удар към противниковата половина.

