Перуанската прокуратура подозира Андрес Иниеста във финансова измама

Андрес Иниеста Снимка: личен фейсбук

Бившият футболист на "Барселона" и националния отбор на Испания Андрес Иниеста е заподозрян от перуанските прокурори въъв финансови машинации, съобщава El Espanol.

Прокуратурата подозира испанеца в участие във финансова измама, довела до загуби от над 518 000 евро за няколко местни предприемачи. Бизнесмените обвиняват компанията Never Say Never Barcelona, ​​съсобственост на Иниеста, и нейното дъщерно дружество в неизпълнение на договорни задължения за организиране на различни спортни и културни събития в Южна Америка.

Андрес Иниеста е двукратен европейски шампион, а също и световен шампион с испанския национален отбор.

