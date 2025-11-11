Перуанската прокуратура подозира Андрес Иниеста във финансова измама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият футболист на "Барселона" и националния отбор на Испания Андрес Иниеста е заподозрян от перуанските прокурори въъв финансови машинации, съобщава El Espanol.

Прокуратурата подозира испанеца в участие във финансова измама, довела до загуби от над 518 000 евро за няколко местни предприемачи. Бизнесмените обвиняват компанията Never Say Never Barcelona, ​​съсобственост на Иниеста, и нейното дъщерно дружество в неизпълнение на договорни задължения за организиране на различни спортни и културни събития в Южна Америка.

Андрес Иниеста е двукратен европейски шампион, а също и световен шампион с испанския национален отбор.