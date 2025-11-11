ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Саутхемптън" си върна халф на "Барселона"

Бившият халф на "Барселона" Ориол Ромеу подписа договор до края на сезона със "Саутхемптън". Снимка: сайт на "Саутхемптън"

Бившият халф на "Барселона" Ориол Ромеу се присъедини към "Саутхемптън". Пресслужбата на клуба от Чемпиъншип обяви подписването на 34-годишния играч като свободен агент. Споразумението е до края на настоящия сезон.

"Ромеу беше неразделна част от отбора, който постигна най-добрия резултат във Висшата лига в историята на клуба през 2016 г., достигна груповата фаза на Лига Европа през същия сезон и финала за купата на лигата година по-късно, където спечели наградата за играч на сезона", се казва на официалния сайт на "светците".

Ромеу игра за "Саутхемптън" от 2015 до 2022 г., след което премина в испанския "Жирона". "Барселона" подписа с възпитаника на академията си през лятото на 2023 г. Той напусна окончателно каталунците на 31 август 2025 г.

