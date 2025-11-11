Герой от САЩ '94 пое "Пирин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Героят от световното в САЩ през 1994 г., на което България стана 4-а явно за вечен рекорд - Петър Михтарски, е новият наставник на втородивизионния "Пирин" (Благоевград). Това става ясно от следното съобщение на клуба:

"ПФК "Пирин" се разделя с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов по взаимно съгласие.

Ръководството и двамата специалисти постигнаха коректно и професионално споразумение, след обща оценка на представянето и състоянието на отбора към настоящия момент. Решението е взето в дух на взаимно уважение и с мисъл за бъдещето на клуба.

ПФК "Пирин" изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени.

До края на есенния дял от първенството "Пирин" ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьор Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти.

Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства."

Промяната идва след домакинското нулево равенство със "Спортист" (Своге), оставило "орлетата" на 8-о място с 18 точки.