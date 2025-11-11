ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с 9 т. за историческа победа на "Соренто" в Италия

Преслав Петков забива. Снимка: "Соренто"

Центърът Преслав Петков игра силно за първата в историята победа на "Соренто" във второто ниво на италианския волейбол.

Тимът на световния вицешампион от Филипините 2025 се наложи с 3:0 (25:13, 25:15, 25:20) като гост на "Мачерата" в българското дерби от 4-ия кръг.

Петков записа 9 точки (4 блока). За домакините други двама национали - Денис Карягин и Руси Желев, завършиха с 5 и 4 т.

След победата "Соренто" се изкачи на 11-а позиция с 4 т. в дивизията, в която участват 14 отбора. "Мачерата" е 9-и също с 4 т.

