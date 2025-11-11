ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Тахов: До края на годината предстои да изпл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21691247 www.24chasa.bg

Националките заминаха за европейските квалификации

1368
Снимка: БФБаскетбол

Женският национален отбор на България по баскетбол замина късно снощи за Баку, където ще изиграе първия си двубой от квалификациите за Евробаскет 2027, информираха от Българската федерация по баскетбол в социалните платформи.

Утре, 12 ноември, от 13.00 часа българско време националките ще стартират квалификационния цикъл с мач срещу домакините от Азербайджан.

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу състава на Украйна.

Първият прозорец от квалификациите за следващото Европейско първенство за жени в група Е ще завърши с домакински мач на 18 ноември от 19.00 часа в "Арена Ботевград", когато тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

Снимка: БФБаскетбол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)