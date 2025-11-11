Основен играч на Турция отпадна за България заради скандала със залози

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Галатасарай" Ерен Елмалъ беше отстранен от националния отбор на Турция и преместен в Дисциплинарната комисия, след като името му изплува в списъка на футболисти, притежаващи сметки в сайтове за залагания и извършили такива финансови операции.

Той няма да играе срещу България. Двубоят от световните пресевки в събота.

Арда Гюлер и Салих Йозджан пък отсъстваха в първия ден от лагера на селекцията на Винченцо Монтела поради графици за пътуване, докато Огюз Айдън получи още един ден отпуск поради семейни причини.