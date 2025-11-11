ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Тахов: До края на годината предстои да изпл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21691565 www.24chasa.bg

Основен играч на Турция отпадна за България заради скандала със залози

2252
Винченцо Монтела СНИМКА: РОЙТЕРС

Защитникът на "Галатасарай" Ерен Елмалъ беше отстранен от националния отбор на Турция и преместен в Дисциплинарната комисия, след като името му изплува в списъка на футболисти, притежаващи сметки в сайтове за залагания и извършили такива финансови операции.

Той няма да играе срещу България. Двубоят от световните пресевки в събота.

Арда Гюлер и Салих Йозджан пък отсъстваха в първия ден от лагера на селекцията на Винченцо Монтела поради графици за пътуване, докато Огюз Айдън получи още един ден отпуск поради семейни причини.

Винченцо Монтела СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)