Испания пак без Ямал

1376

Звездата на "Барселона" - Ламин Ямал, няма да участва в двата оставащи мача на националния отбор на Испания по футбол от квалификациите за световното първенство през 2026, съобщи местната футболна федерация.

От медицинския екип на иберийците са установили, че Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в зоната на таза. Това се е случило без те да бъдат уведомени и са разбрали за случилото се едва късно снощи.

Според футболната федерация на страната, препоръките след подобна процедура са да се почива между 7 и 10 дни. Поради това е взето решението Ямал да бъде освободен от предстоящите срещи от пресевките за мондиал 2026.

Европейският шампион Испания е на първо място в група "Е" с 4 победи от 4 мача и голова разлика 15:0. "Ла Роха" гостува на Грузия на 15 ноември, а три дни по-късно приема Турция на стадион "Ла Картуха" в Севиля в последния си двубой от квалификациите.

