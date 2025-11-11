Прецедент: Футболният „Левски“ си търси в съда парите от фен, заради когото е глобен с 19 000 лева

Футболни привърженици често обиждат, заплашват и нарушават реда по време на мачове, а както се случи на дербито на Пловдив между „Локомотив" и „Ботев", стават причина и за прекратяването на съответната среща. Всичко това води до тежки спортни и имуществени санкции, които обаче плаща клубът, който феновете са дошли да подкрепят.

Финансовите санкции заради действия на фенове представляват сериозен разход за повечето отбори от българското първенство, а за част от тях и в евротурнирите.

Един от най-потърпевшите в това отношение е футболният „Левски", който е на път да създаде прецедент и при успех може не просто да спести пари на клубовете, но и да намали недопустимите прояви по време на мачове.

Клубът е завел дело срещу свой привърженик, за да си възстанови платена глоба от 19 000 лева, наложена му от Българския футболен съюз (БФС) заради действия на фен, съобщава правният портал "Лекс".

Санкцията е била наложена след гостуване на „Левски" в Разград през август 2024 г. за двубой с „Лудогорец". По време на срещата в сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика.

След това извършителят е бил разпознат по записи от камери на стадиона на „Лудогорец" и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС е наказала „Левски" с 19 000 лева глоба по доклада на делегата на мача. Наказанието е на основание чл. 37, ал.4 от Дисциплинарния правилник на БФС, според който на клубовете се налага санкция не по-малка от 37 500 лева, когато техен привърженик извърши нещо, с което „обижда достойнството на лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход".

В случая обаче е прието, че е налице хипотезата на чл.16, ал. 3 от правилника за изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото предвидено наказание е несъразмерно тежко. Тогава глобата може да бъде намалена наполовина, какъвто е и случаят с „Левски".

Сумата от 19 000 лева е била погасена чрез прихващане от БФС от траншовете за телевизионни права, които се изплащат от футболната централа на отборите.

Подобни дела са практика в Европа, като последният известен случай е от миналия месец, след като футболната среща от белгийската професионална лига между „Стандарт Лиеж" и „Антверпен" беше прекратен, след като хвърлена от трибуните чаша удари главния съдия. Идентифицирането на извършителя в Белгия отне около 24 часа, а отборът домакин обяви, че ще претендира обезщетение срещу него в местен съд.

Не толкова бързо и лесно се оказва установяването (идентифицирането) на конкретния фен у нас, заради чиито деяния клубовете носят обективна отговорност.

След като „Левски" е глобен от БФС заради мача в Разград, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров е отправил запитвания до МВР дали са установили и наказали извършителя. От министерството са отговорили, че той е разпознат и санкциониран, но са отказали да предоставят данни за самоличността му, въпреки че от клуба са мотивирали искането си с правото си на обратен иск към нарушителя. Началникът на районното управление в Разград е отговорил само, че не може да предостави информацията, защото съдържала лични данни на извършителя.

Въпреки това „Левски" е предявил в Софийския районен съд (СРС) частичен иск за 1000 лева срещу нарушителя на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), който е част от общата претенция на клуба от 19 000 лева.

В исковата молба адвокатът на „Левски" Стоимен Чакалов пише, че защитата на личните данни на нарушителя не може да е основание да бъде ограничено правото на клуба да търси обезщетение с предявяване на обратен иск, тъй като съгласно чл. 45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Пред съда той изтъква, че са налице всички основания за уважаване на иска, като посочва, че вредата за клуба е настъпила и тя е причинена от виновно поведение на нарушителя.

Впоследствие данните за самоличността на извършителя са предоставени от МВР на „Левски" и са приложени към исковата молба, включително диск с видеозапис на извършеното нарушение, в това число и документи за извършеното разпознаване в рамките на административнонаказателната преписка.

По делото е постъпил отговор на исковата молба от ответника с инициали Л. К. Т., в която процесуалният му представител оспорва претенцията на футболния клуб.

В него се казва, че МВР не е констатирало фенът на „Левски" да е залепил стикерите точно във формата на свастика. В акта за установяване на административно нарушение било записано само, че фенът е бил на стадиона и облепял със стикери на фенклуб от Нови Искър плексигласовата преграда на сектора, но не и да е издигал нацистки символ.

„На доверителя ми и към момента не е издадено наказателно постановление и административнонаказателното производство е прекратено. Представените записи и снимки не правят връзка между него и извършителя на деянието и не доказват той да го е извършил", пише адвокатът му и допълва, че отговорността му не може да бъде ангажирана.

Тепърва предстои казусът да бъде решен от съда, а междувременно в парламента започнаха поредните опити футболното хулиганство да бъде ограничено с ново законодателство. С приетия на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия управляващите се надяват да повишат драстично сигурността по стадионите, но още в първите дебати признаха, че текстовете имат нужда от много корекции, за да бъдат окончателно гласувани.