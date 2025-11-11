Англия е с трима контузени преди мачовете със Сърбия и Албания

Марк Гехи, Ник Поуп и Антъни Гордън няма да вземат участие в последните две квалификации на Англия за Световното първенство заради контузии.

Защитникът на "Кристъл Палас" Марк Гехи е получил травма на стъпалото в края на мача от Лигата на конференциите между отборите на "Палас" и "АЗ Алкмар" миналия четвъртък.

Самата контузия е оставила Гехи неспособен дори да ходи.

"През нощта не можа да спи от болка, а на следващия ден го прегледахме и се оказа, че има тежък костен оток", обясни мениджъра на "Палас" Оливър Гласнер.

Крилото на "Нюкасъл" Антъни Гордън пропусна неделната загуба от "Брентфорд" с 1:3 заради проблем в бедрото, а вратарят Ник Поуп получи сътресение по време на същата среща.

"В момента, в който медицинският екип ни съобщи за състоянието му, го извадихме от игра. Той няма да се присъедини към националния отбор. Антъни има лека контузия, така че и той ще пропусне мачовете на Англия", сподели мениджъра на "свраките" Еди Хау.

"Трите лъва" вече си гарантираха участие на Световното първенство догодина, но им предстоят още два квалификационни мача - срещу Сърбия на "Уембли" този четвъртък и срещу Албания в неделя.