Шампионски уикенд от Ландо Норис, но все още не мисли за титлата

След Гран при на Сао Пауло, Ландо Норис беше попитан дали сега мисли за шампионата, след като за един уикенд увеличи преднината си от 1 точка до 24, което му дава и огромен шанс за титлата.

„Въобще не", отговори той.

Втората поредна победа на британеца го извежда с 24 точки пред съотборника му в McLaren Оскар Пиастри и 49 пред Макс Верстапен, който в Интерлагос показа вероятно най-доброто си представяне за сезона.

В оставащите три състезания могат да се спечелят максимум 83 точки.

Шампионатът все още не е спечелен, но Норис има пълен контрол над него преди следващото състезание в Лас Вегас от 20 до 22 ноември.

Между Норис и Пиастри сезонът се обърна наопаки в рамките на само седем състезания, продължили малко повече от два месеца.

Пиастри напусна Гран при на Холандия в края на август, първото състезание след лятната пауза във Ф1, с 34 точки преднина, след седмата си победа за сезона и отпадането на Норис.

Австралиецът изглеждаше фаворит за титлата в този момент като от началото на годината той беше олицетворение на стабилността и безспорно водещият пилот на McLaren до този момент от сезона.

Но сезонът на Пиастри просто се разпадна, а Норис става все по-добър.

През тези седем състезания, включително два спринта, разликата в полза на Норис е забележителните 58 точки.

Бразилия беше шампионски уикенд за Норис. Безгрешка, той спечели полпозиция и победа както в спринта, така и в Гран прито, и в нито един момент не изгледаше разклатен.

Затова коментарите му след състезанието трябва да се разглеждат като това, което са – нещо, което всеки спортист казва, когато знае какво е възможно, но също така знае, че най-добрият начин да го постигне е да игнорира амбицията и да мисли само за метода, с който да го постигне.

„Това е страхотна победа", каза Норис, „но честно казано, като видях колко бърз беше Макс днес, съм доста разочарован, че не бяхме по-бързи. Това е, което ми е в главата в момента - вероятно ще се видя с екипа, ще ги поздравя и ще видя къде не бяхме достатъчно бързи.

Но това съм аз. И ще видим какво можем да направим. Очевидно не ни остава много, но нещата могат да се променят много бързо, както видяхме днес. Затова просто ще се концентрирам върху себе си, ще си държа главата наведена, ще игнорирам всички и ще продължа да се боря."

Една статистика се откроява от този уикенд за Норис. Това беше седмата му победа за сезона, чак през 21-то състезание.

Фактът, че му е отнело толкова време, за да изравни броя победи, които Пиастри имаше след 15 състезания, говори много за това как се е променил сезонът.

В събота, след като победата в спринта му донесе девет точки преднина в шампионата, Норис говори за това, че е намалил слабостите си.

„Много ми пука за мнението на хората, за това как ме представят и за нещата в медиите", каза той в неделя.

"Вероятно ми пукаше прекалено много. Дори в началото на годината мисля, че ми пукаше прекалено много и вероятно това ми се отразяваше по не най-добрия начин.

Просто се научих да се справям по-добре с тези неща. Не като не ми пука, защото все още искам да оставям добро впечатление. Никога не искам да бъда груб или да правя такива неща.

Но винаги ще се опитвам да изразя мнението си и да кажа в какво вярвам. Това е едно от нещата, които научих най-много: просто да си верен на себе си, да имаш увереност в себе си, да вярваш в себе си и да казваш това, което мислиш."