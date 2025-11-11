Треньорът на Испания шокиран заради отсъствието на Ямал

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте остана неприятно изненадан след отпадането от състава на крилото Ламин Ямал. По-рано беше съобщено, че 18-годишният вундеркинд на "Барселона" е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в слабините, което ще му попречи да играе в предстоящите квалификационни мачове на Испания за световното първенство през 2026 година срещу Грузия и Турция.

В щаба на европейския шампион обаче са разбрали затова едва късно снощи.

„Шокиран съм, никога преди не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Честно казано, не мисля, че това е нормално. Не знаеш нищо, новините не достигат до мен... И тогава се случва това", каза Де ла Фуенте.