ЦСКА би "Левски" и по глоби от вечното дерби, след като спечели с 1:0 в събота.

Двата клуба трябва да плащат общо 6600 лева заради провинения на привържениците си.

ЦСКА е глобен 4300 лв., след като факли и димки в сектор "Г" прекъсваха на два пъти срещата през второто полувреме.

Феновете на "Левски" също използваха пиротехника, но посоката на вятъра изкара дима зад сектор "Б". Така "сините" са глобени само заради факли и нецензурни скандирания - 2300 лв.

Наказани след мача са двама футболисти. Нападателят на "Левски" Марин Петков получи пети жълт картон от началото на сезона и няма да играе в 16-ия кръг срещу "Монтана". Пастор пък бе изгонен от игра в добавеното време и ще пропусне мача на ЦСКА срещу "Ботев" (Пловдив).